Под суд пойдут трое жителей РТ, которые жестоко убили и повесили на дереве пса

Как полагает следствие, летом прошлого года 40-летняя жительница деревни Талмачи предложила двум местным жителям – 59-летнему и 64-летнему мужчинам – избавиться от ее беспородного пса. За убийство животного она пообещала заплатить 500 рублей.

Мужчины согласились, вывезли животное на пустырь у деревни, где несколько раз ударили его по голове, а после подвесили тело собаки на дереве.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, хозяйке собаки и двум мужчинам предъявлены обвинения по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

Уголовное дело направлено в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу.