news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 января 2022  12:48
Полина Шевчук

Под суд пойдут трое нижнекамцев, которые завлекали горожан в секту

news_top_970_100

В Татарстане троих жителей Нижнекамска обвиняют в организации деятельности экстремистской организации, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, трое жителей Нижнекамска являлись активными последователями религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Зная, что деятельность секты запрещена, они с 2017 по 2020 год активно пропагандировали деятельность организации, привлекая в нее новых сторонников.

Мужчин задержали. Давать показания они отказались. Дело направлено в суд.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

 

#Свидетели Иеговы #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное