Под суд пойдут трое нижнекамцев, которые завлекали горожан в секту

В Татарстане троих жителей Нижнекамска обвиняют в организации деятельности экстремистской организации, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.



Как полагает следствие, трое жителей Нижнекамска являлись активными последователями религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Зная, что деятельность секты запрещена, они с 2017 по 2020 год активно пропагандировали деятельность организации, привлекая в нее новых сторонников.

Мужчин задержали. Давать показания они отказались. Дело направлено в суд.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ



