Под суд пойдут москвич и гражданин Таджикистана, которых поймали в РТ с 20 кг героина

Как полагает следствие, 44-летний житель Московской области и 42-летний гражданин Таджикистана договорились с неустановленным лицом о передаче в Москве крупной партии наркотиков. Мужчины забрали «товар» – почти 20 кг героина – и поехали с ним на автомобиле Nissan в Красноярск.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на посту ДПС в Набережных Челнах иномарку остановили для досмотра. Героин, упакованный в два чемодана, был обнаружен в салоне авто.

Мужчин задержали и поместили под стражу. Им были предъявлены обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.