Под суд пойдут экс-автоинспектор и его приятель из РТ, которые торговали правами

В Татарстане в суд направлено дело в отношении 40-летнего бывшего инспектора ЭО ГИБДД УМВД России по Казани и его 43-летнего знакомого. Мужчин обвиняют сразу по нескольким статьям – «Злоупотребление должностными полномочиями», «Служебный подлог», «Получение взятки», «Мелкое взяточничество» и «Посредничество во взяточничестве». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2019 и 2020 годах инспектор ГИБДД брал от 10 до 100 тыс. рублей за незаконную выдачу водительских удостоверений. Для этого он вносил в систему сведения о том, что права якобы утеряны или у них закончился срок действия. Также полицейский безосновательно присваивал дополнительные категории. При этом клиенты не учились в автошколе и не сдавали экзамены.

Водительские удостоверения получали в том числе и те, кто стоял на учете у нарколога или ранее был лишен прав за пьяную езду либо смертельное ДТП. По версии следствия, деньги передавались через приятеля автоинспектора.

Водительские права незаконно были выданы 81 гражданину. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 1,5 млн рублей.

«Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и ОРЧ СБ МВД по Республике Татарстан. Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали», – пояснил Шептицкий.

