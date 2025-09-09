news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 9 сентября 2025 10:33

Под суд пойдут двое казанцев, обещавших за деньги смягчить наказание для осужденного

Читайте нас в
Телеграм

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего и 27-летнего местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, весной 2024 года двое мужчин обманули жительницу Казани, пообещав за 320 тысяч рублей помочь смягчить наказание для ее сына. Позже они похитили еще 65 тысяч рублей за снятие вымышленных взысканий. Всего женщина потеряла 385 тысяч рублей.

Во время следствия ущерб был возмещен частично. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани.

#Мошенничество #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025