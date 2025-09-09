Под суд пойдут двое казанцев, обещавших за деньги смягчить наказание для осужденного

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего и 27-летнего местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, весной 2024 года двое мужчин обманули жительницу Казани, пообещав за 320 тысяч рублей помочь смягчить наказание для ее сына. Позже они похитили еще 65 тысяч рублей за снятие вымышленных взысканий. Всего женщина потеряла 385 тысяч рублей.

Во время следствия ущерб был возмещен частично. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани.