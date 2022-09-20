Под суд пойдет жительница Самары, обманувшая татарстанцев с арендой жилья через интернет

В Вахитовский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Самары. Девушку обвиняют в мошенничестве, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с июня по октябрь прошлого года девушка размещала на сайте объявлений сообщения об аренде жилья и продаже игровых консолей. Покупателям она отсылала ссылки на фишинговые сайты, где те вводили данные своих банковских карт. Получив обманом доступ к банковским счетам, злоумышленница снимала с них деньги и затем переставала выходить на связь.

Жертвами аферистки стали 17 жителей разных регионов России, им причинен ущерб на общую сумму более 900 тыс. рублей.

Свою вину девушка полностью признала и частично возместила ущерб.

