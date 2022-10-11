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Ру Тат
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Происшествия
11 октября 2022  11:17
Полина Шевчук

Под суд пойдет жительница РТ за долг в 700 тысяч по алиментам перед двумя дочками

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В Апастовском районе Татарстана в суд направлено дело 48-летней местной жительницы. Ее обвиняют в неуплате алиментов двум маленьким дочкам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, женщина должна была выплачивать средства на содержание двоих маленьких дочек. Однако с июня 2018 по август 2022 года она не помогала детям. За это время долг нерадивой матери по алиментам превысил 700 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#алименты #Прокуратура РТ
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