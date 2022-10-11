Под суд пойдет жительница РТ за долг в 700 тысяч по алиментам перед двумя дочками

В Апастовском районе Татарстана в суд направлено дело 48-летней местной жительницы. Ее обвиняют в неуплате алиментов двум маленьким дочкам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, женщина должна была выплачивать средства на содержание двоих маленьких дочек. Однако с июня 2018 по август 2022 года она не помогала детям. За это время долг нерадивой матери по алиментам превысил 700 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

