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Происшествия
11 ноября 2021  11:49
Полина Шевчук

Под суд пойдет жительница РТ, которая била и выставляла раздетыми на мороз приемных детей

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Как полагает следствие, с июня 2015 года по октябрь 2017 года 52-летняя жительница Сармановского района систематически избивала приемного сына.

Кроме того, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, с июня 2020 года и по апрель 2021 года женщина была опекуном еще троих детей. Она избивала малышей, колола им руки иголками и выставляла неодетыми на мороз.

Своей вины приемная мать не признала. Ей предъявлены обвинения по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».   

На время следствия женщина будет находиться под подпиской о невыезде. Детей у нее забрали – троих поместили в приют, а четвертого ребенка передали бабушке.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#Прокуратура РТ #избивал сына #избивал ребенка
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