Под суд пойдет жительница Казани, которая в баре украла из рюкзака знакомого полмиллиона

Как полагает следствие, 14 августа 44-летняя жительница Казани отдыхала в круглосуточном баре на улице Гагарина. Там она познакомилась с мужчиной, с которым продолжила застолье.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, во время посиделок они вышли на улицу, а свой рюкзак мужчина оставил на стуле в кафе. Он вернулся в бар за сигаретами, а женщина, улучив момент, выкрала из рюкзака знакомого 470 тыс. рублей и сбежала.

Злоумышленницу задержали. Свою вину она полностью признала. Ей предъявлены обвинения в краже.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

