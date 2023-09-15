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Под суд пойдет житель Зеленодольска за кражу крышек с канализационных люков
Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже крышек с девяти канализационных люков, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, ночью 12 июля мужчина тайно похитил 9 чугунных крышек от канализационных и водопроводных люков на улицах Чапаева и Фрунзе в Зеленодольске. В результате был причинен ущерб на сумму более 46 тыс. рублей.
В скором времени уголовное дело рассмотрит мировой судья .
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