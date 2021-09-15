Под суд пойдет житель РТ, по вине которого в ДТП погиб его маленький сын

Трагедия произошла в конце июня. Как удалось выяснить следствию, 46-летний житель Альметьевского района вместе с подругой устроил застолье в селе Аппаково. В компании взрослых был также 3-летний сын мужчины.

В какой-то момент пьяный мужчина вместе с ребенком и гостями решили поехать к матери мальчика, которая живет в соседнем селе. Нетрезвая компания села в «Ниву» и отправилась в гости, а по пути решили заехать на озеро. При повороте водитель не пропустил грузовик. В результате аварии 3-летний малыш погиб.

Татарстанцу предъявлены обвинения по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека и управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Дело направлено в суд.

