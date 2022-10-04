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Происшествия
4 октября 2022  09:19
Полина Шевчук

Под суд пойдет житель РТ, по вине которого ребенок жил в ужасных условиях и без еды

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В Елабуге под суд пойдет 58-летний местный житель. Он обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с 2009 года ребенок из-за бездействия отца жил в антисанитарных условиях и без нормальной еды, что привело к задержке как физического, так и нервно-психического здоровья.

Свою вину мужчина признал.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
 

 

#неисполнение родительских обязанностей #Прокуратура РТ
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