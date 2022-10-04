Под суд пойдет житель РТ, по вине которого ребенок жил в ужасных условиях и без еды

В Елабуге под суд пойдет 58-летний местный житель. Он обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с 2009 года ребенок из-за бездействия отца жил в антисанитарных условиях и без нормальной еды, что привело к задержке как физического, так и нервно-психического здоровья.

Свою вину мужчина признал.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

