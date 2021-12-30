Под суд пойдет житель РТ, который застрелил из самодельного пистолета посетителя бара

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Октябрьский Зеленодольского района республики. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло в конце августа 2021 года.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, по версии следствия, ночью 29 августа мужчина пришел в круглосуточный бар, где общался с сотрудницей заведения и ее знакомой. Там же находился 46-летний мужчина, который повздорил с работницей кафе. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента из самодельного пистолета. От ранений мужчина скончался.

Дело направлено в суд.