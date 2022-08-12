Под суд пойдет житель РТ, который в больнице попытался задушить полицейского

В Татарстане под суд пойдет 46-летний житель Заинска. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 12 июля нетрезвый мужчина был доставлен полицейскими в ЦРБ Заинска для медосвидетельствования. В какой-то момент дебошир напал на сотрудника полиции и стал его душить.

Татарстанец свою вину признал. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.

