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Ру Тат
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Происшествия
12 августа 2022  13:06
Полина Шевчук

Под суд пойдет житель РТ, который в больнице попытался задушить полицейского

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В Татарстане под суд пойдет 46-летний житель Заинска. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 12 июля нетрезвый мужчина был доставлен полицейскими в ЦРБ Заинска для медосвидетельствования. В какой-то момент дебошир напал на сотрудника полиции и стал его душить.

Татарстанец свою вину признал. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.
 

 

#ударил полицейского #Прокуратура РТ
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