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Ру Тат
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Происшествия
26 ноября 2021  08:39
Полина Шевчук

Под суд пойдет житель Омска, который вез через Татарстан в Башкирию 9 кг наркотиков

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Как полагает следствие, 41-летний житель Омска забрал в Московской области из тайников наркотики – гашиш, мефедрон и эфедрон, общим весом 9 кг.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, наркокурьера задержали на посту полиции «Малиновка» в Татарстане, когда он на своем внедорожнике Hyundai направлялся с товаром в Башкирию, где планировал сбыть наркотики.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». 

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#наркотики #Прокуратура РТ #наркокурьер
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