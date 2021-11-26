Под суд пойдет житель Омска, который вез через Татарстан в Башкирию 9 кг наркотиков

Как полагает следствие, 41-летний житель Омска забрал в Московской области из тайников наркотики – гашиш, мефедрон и эфедрон, общим весом 9 кг.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, наркокурьера задержали на посту полиции «Малиновка» в Татарстане, когда он на своем внедорожнике Hyundai направлялся с товаром в Башкирию, где планировал сбыть наркотики.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

