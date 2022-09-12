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Ру Тат
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Происшествия
12 сентября 2022  14:28
Полина Шевчук

Под суд пойдет житель Казани, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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В Казани в суд направлено дело 28-летнего мужчины, который обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, вечером 5 августа прошлого года мужчина за рулем легковушки Opel сбил на улице Гончарова пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. после наезда водитель скрылся.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы.

Свою вину водитель признал. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
 

 

#сбил пешехода #скрылся с места ДТП #Прокуратура РТ
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