news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 июля 2022  10:04
Полина Шевчук

Под суд пойдет житель Екатеринбурга, пойманный в Челнах с 2 кг мефедрона

news_top_970_100

В Набережночелнинский городской суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Следствие полагает, что мужчина забрал из тайника в Елабужском районе Татарстана 2 кг наркотиков и вез их в Челны. Наркокурьера поймали полицейские на посту «Тула-1». Наркотики были изъяты.

Проведенная экспертиза установила, что в свертках находилось 2 кг мефедрона.
 

#мефедрон #наркотики #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100