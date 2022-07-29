Под суд пойдет житель Екатеринбурга, пойманный в Челнах с 2 кг мефедрона

В Набережночелнинский городской суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Следствие полагает, что мужчина забрал из тайника в Елабужском районе Татарстана 2 кг наркотиков и вез их в Челны. Наркокурьера поймали полицейские на посту «Тула-1». Наркотики были изъяты.

Проведенная экспертиза установила, что в свертках находилось 2 кг мефедрона.

