Под суд пойдет водитель в РТ, который устроил смертельное ДТП, пытаясь не сбить кабана

В суд направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Альметьевска, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Страшное ДТП произошло в конце октября прошлого года на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе Татарстана. Мужчина за рулем Toyota не выбрал безопасную скорость и не смог вовремя среагировать на кабана, который выбежал на дорогу. Пытаясь уйти от столкновения, мужчина выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 35-летней женщины. От полученных травм автоледи скончалась.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.