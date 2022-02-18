Под суд пойдет водитель автобуса из Пензы за смертельное ДТП в Татарстане
Уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Пензы направлено в суд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Серьезное ДТП произошло 24 сентября прошлого года в Верхнеуслонском районе республики. Мужчина за рулем автобуса SETRA не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине самосвал «КАМАЗ».
В результате ДТП 45-летний пассажир автобуса скончался в больнице.
Свою вину водитель не признал.