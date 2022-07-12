Под суд пойдет телефонный аферист из Казани, который обманывал людей от имени банка

В суд направлено дело 22-летнего жителя Казани, обвиняемого в мошенничестве, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как полагает следствие, молодой человек был в составе преступной группы, которая делала обзвоны и, представившись сотрудниками банков, обманывала людей, заставляя их брать кредиты и переводить деньги на «безопасные» счета.

В августе прошлого года юноша получил на свои счета более 3,8 млн рублей обманутых клиентов банков. Деньги он снимал и переводил сообщникам.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

