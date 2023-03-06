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Под суд пойдет татарстанец, который угрожал зарезать полицейского
В Татарстане под суд отправится 44-летний житель Алькеевского района. Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как полагает следствие, в ноябре прошлого года мужчина приехал в гости к знакомым в село Юхмачи. Во время застолья между гостем и хозяином дома произошел конфликт. На место приехали полицейские. Тогда нетрезвый дебошир взял нож и стал угрожать расправой стражу порядка.
Свою вину мужчина полностью признал. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в Алькеевский районный суд для рассмотрения по существу.
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