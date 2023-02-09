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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2023  11:22

Под суд пойдет татарстанец, который сломал знакомому челюсть за отказ поздороваться

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В Татарстане в суд направлено дело 20-летнего жителя Менделеевского района. Юноша обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, ночью 4 августа прошлого года во время прогулки молодой человек провоцировал конфликт со знакомым. Причиной агрессии стало то, что приятель с ним не поздоровался. Злоумышленник нанес жертве несколько ударов кулаком в голову. Пострадавший был доставлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и переломы скуловых костей.

Свою вину юноша полностью признал. Уголовное дело направлено в суд.
 

#драка #умышленное причинение тяжкого вреда здоровью #Прокуратура РТ
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