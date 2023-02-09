Под суд пойдет татарстанец, который сломал знакомому челюсть за отказ поздороваться

В Татарстане в суд направлено дело 20-летнего жителя Менделеевского района. Юноша обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, ночью 4 августа прошлого года во время прогулки молодой человек провоцировал конфликт со знакомым. Причиной агрессии стало то, что приятель с ним не поздоровался. Злоумышленник нанес жертве несколько ударов кулаком в голову. Пострадавший был доставлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и переломы скуловых костей.

Свою вину юноша полностью признал. Уголовное дело направлено в суд.

