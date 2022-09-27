Под суд пойдет татарстанец, который сел пьяным за руль и устроил ДТП с пострадавшим

В Татарстане под суд пойдет 63-летний житель Казани. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, 13 февраля мужчина выпил и сел за руль своей легковушки Hyundai. На 23-м километре автодороги Казань – Оренбург – Акбулак он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который от удара врезался в Nissan.

В результате аварии 38-летний водитель Hyundai Solaris получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.

