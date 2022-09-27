news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 сентября 2022  09:14
Полина Шевчук

Под суд пойдет татарстанец, который сел пьяным за руль и устроил ДТП с пострадавшим

news_top_970_100

В Татарстане под суд пойдет 63-летний житель Казани. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, 13 февраля мужчина выпил и сел за руль своей легковушки Hyundai. На 23-м километре автодороги Казань – Оренбург – Акбулак он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который от удара врезался в Nissan.

В результате аварии 38-летний водитель Hyundai Solaris получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.
 

#ДТП с пострадавшими #пьяная езда #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100