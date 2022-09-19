Под суд пойдет житель РТ, плативший за товар фальшивками в Чувашии и Ульяновской области

В Татарстане в суд будет направлено дело 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в августе прошлого года мужчина приобрел поддельные пятитысячные купюры в Москве, после чего стал ими расплачиваться в магазинах в Чувашии и Ульяновской области. Кроме того, я октября 2021 года по январь 2022 года он организовал не менее 14 тайников с фальшивками. Сделал это мужчина для того, чтобы их продать.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

