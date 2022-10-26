Под суд пойдет сотрудник РЖД из Казани, который забирал часть премий работников себе

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица структурного подразделения ОАО «РЖД». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, с 2019 по 2021 год заместитель начальника Депо «Юдино» выписывал премии трем подчиненным работникам. Однако после этого он требовал большую часть премий передать ему. Всего он получил более 90 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

