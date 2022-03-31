news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 марта 2022  12:08
Полина Шевчук

Под суд пойдет полицейский из Казани, «сливавший» родным данные жителей республики

news_top_970_100

В Вахитовский районный суд Казани передано дело 37-летнего начальника отдела оперативно-розыскной информации управления МВД России по Казани. Мужчину обвиняют сразу по двум статьям – «Превышение должностных полномочий» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.

Следствие полагает, что в 2019-2020 годах мужчина по заказам близкого родственника и друга «сливал» им персональные данные пятерых жителей республики.Свою помощь полицейский оказывал на безвозмездной основе.

Своей вины обвиняемый не признал. Дело направлено в суд.
 

 

#следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное