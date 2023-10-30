Под суд пойдет начальник стройучстка в РТ, по вине которого от удара током погиб водитель

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя села Миннибаево. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел в мае 2023 года на участке строящейся автодороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)». Во время разгрузки песка верхняя часть кузова самосвала «HOWO» соприкоснулась с проводом линии электропередачи, в результате чего загорелись задние колеса грузовика.

После этого водитель вышел из кабины авто и во время тушения пожара задел локтем кузов автомобиля. В результате мужчина получил удар электрическим током и скончался на месте.

По версии следствия, трагедия произошла из-за невыполнения начальником строительного участка возложенных на него обязанностей по обеспечению соблюдения подчиненными правил охраны труда и техники безопасности.

На допросе начальник частично признал свою вину, но при предъявлении обвинения отказался от дачи показаний.

В надзорном ведомстве отметили, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.