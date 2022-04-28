Казанец пойдет под суд за мошенничество на 8,9 млн рублей

В Советский суд Казани будет направлено дело 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с декабря 2020 по февраль 2022 года мужчина пообещал знакомому освободить его от административной и уголовной ответственности, а также помочь поступить в вуз и в дальнейшем устроить на работу в правоохранительные органы. За свои услуги казанец взял 8,9 млн рублей. Однако злоумышленник свои обещания выполнять не собирался.

Вину казанец признал и возместил ущерб. На время следствия он был помещен под стражу.

