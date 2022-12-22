Под суд пойдет казанец, по вине которого в ДТП погиб пожилой водитель «Оки»

В Казани в суд направлено дело 29-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, днем 13 сентября казанец за рулем легковушки Hyundai врезался в «Оку», которая по инерции догнала «Ладу».

82-летний водитель, который был за рулем малолитражки, от полученных травм скончался на месте. Свою вину водитель иномарки признал. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

