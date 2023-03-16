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Руc Тат
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Происшествия 16 марта 2023 11:56

Под суд пойдет житель РТ, обманувший пользователей соцсетей, обещая доход от инвестиций

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В Казани в суд направлено дело о мошенничестве в отношении 18-летнего юноши из Мамадышского района, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с августа 2021 по март 2022 года он размещал в соцсетях объявления о допзаработке через инвестиции в проект.

Обсудив с клиентами условия сделки, он предлагал им перевести деньги на его карту. После получения средств, юноша переставал выходить на связь.

Жертвами мошеннической схемы стали 26 граждан из разных регионов России, общий ущерб превысил 585 тыс. рублей.

Свою вину он полностью признал. Уголовное дело направлено в Мамадышский районный суд для рассмотрения по существу.

#Прокуратура РТ #афера
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