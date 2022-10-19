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Ру Тат
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Происшествия
19 октября 2022  14:44
Полина Шевчук

Под суд пойдет казанец, который похитил супругу и пытался задушить ее в автомобиле

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В Татарстане под суд пойдет 47-летний житель Казани. Мужчине предъявлены обвинения в похищении и покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, долгое время казанец ревновал свою 42-летнюю жену, с которой вместе не жил. Несколько месяцев он преследовал женщину и следил за всеми ее передвижениями. Утром 12 апреля злоумышленник подкараулили ее перед подъездом, силой затащил ее в автомобиль и заблокировал двери. Чтобы женщина не сопротивлялась, он дважды ударил ее по голове деревянным бруском.

После этого, мужчина вывез супругу на пустырь в районе улицы Ботаническая и попытался задушить – вначале проводом, а после руками. Однако свидетелями преступления стали случайные прохожие, которые спугнули злоумышленника. Мужчина бросил свою жертву, автомобиль и сбежал.

Свою вину казанец признал лишь частично. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

 

#покушение на убийство #следком рт
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