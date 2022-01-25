Под суд пойдет казанец, который отсылал двум мальчикам-подросткам порно

В Казани 31-летний местный житель обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2020-2021 года мужчина познакомился в сети с двумя подростками – мальчиками 13 и 11 лет. Он вел с ними интимную переписку и присылал порнографию.

Мама одного из подростков увидела переписку и обратилась в полицию. Казанца задержали. Ему предъявлены обвинения по статьям «Развратные действия», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Дело направлено в суд.