Под суд пойдет казанец, который открыл подпольное казино в Челнах

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Казани. Юноша обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в августе прошлого года казанец арендовал в Челнах нежилое помещение, где открыл казино. При этом, молодой человек не стал говорить владельцу о своих планах. Он приобрел необходимую оргтехнику, в том числе 14 системных блоков, 14 мониторов и комплектующих к ним, а также базу данных возможных игроков.

19 августа благодаря грамотно спланированным следственным действиям следователей и сотрудников ОЭБиПК УМВД России по городу Набережные Челны игорный клуб был прикрыт.

Свою вину парень признал. Дело направлено в суд.