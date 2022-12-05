Под суд пойдет казанец, который обманом выманил у приятеля-хоккеиста 4,8 млн рублей

В Татарстане под суд пойдет 28-летний житель Казани, обвиняемый в мошенничестве, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие в 2021-2022 годах злоумышленник решил обмануть своего друга – игрока одного из хоккейных клубов республики. Он придумал легенду, что спортсмену якобы угрожают бандиты за неверную информацию по ставкам на матчи. Чтобы уладить вопрос с криминальными авторитетами нужно было заплатить 4,8 млн рублей. Хоккеист деньги отдал. Эти деньги злоумышленник присвоил.

«Свою вину мужчина полностью признал, он заключен под домашний арест. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу», – пояснил Галиев.

