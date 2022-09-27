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Происшествия
27 сентября 2022  11:12
Полина Шевчук

Под суд пойдет казанец, который напал с ножом на таксиста за просьбу оплатить проезд

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В Казани в суд направлено дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, сообщил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с 3 на 4 июля пьяный казанец решил вызвать такси, чтобы добраться в Вахитовский район города. Однако перепутал адреса. В итоге таксист привез его в поселок Кадышево. Водитель стал требовать оплатить проезд. В ответ на это пассажир достал нож и ударил им таксиста в грудь и плечо. После этого мужчина вышел из авто и улегся спать в кустах. Так его и нашли полицейские.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачам ужалось спасти ему жизнь.

Свою вину казанец признал лишь частично. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

 

#покушение на убийство #следком рт
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