Под суд пойдет казанец, который напал с ножом на таксиста за просьбу оплатить проезд

В Казани в суд направлено дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, сообщил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с 3 на 4 июля пьяный казанец решил вызвать такси, чтобы добраться в Вахитовский район города. Однако перепутал адреса. В итоге таксист привез его в поселок Кадышево. Водитель стал требовать оплатить проезд. В ответ на это пассажир достал нож и ударил им таксиста в грудь и плечо. После этого мужчина вышел из авто и улегся спать в кустах. Так его и нашли полицейские.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачам ужалось спасти ему жизнь.

Свою вину казанец признал лишь частично. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

