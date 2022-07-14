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Ру Тат
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Происшествия
14 июля 2022  08:19
Полина Шевчук

Под суд пойдет казанец, который был пойман в лесу с 3 кг наркотиков

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В суд направлено дело в отношении 24-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено, мужчина приобрел 3 кг синтетики, расфасовал ее по мелким партиям и разместил в тайниках в лесу у поселка Новопольский Зеленодольского района.

Наркоторговца поймали и запрещенные вещества изъяли. В ближайшее время дело будет направлено в суд.
 

#синтетические наркотики #наркокурьер #Прокуратура РТ
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