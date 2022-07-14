Под суд пойдет казанец, который был пойман в лесу с 3 кг наркотиков
В суд направлено дело в отношении 24-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.
Как было установлено, мужчина приобрел 3 кг синтетики, расфасовал ее по мелким партиям и разместил в тайниках в лесу у поселка Новопольский Зеленодольского района.
Наркоторговца поймали и запрещенные вещества изъяли. В ближайшее время дело будет направлено в суд.