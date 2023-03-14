Под суд пойдет иностранец, который по чужому паспорту прилетел из Бишкека в Казань

В Татарстане под суд пойдет 32-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Он обвиняется по статье «Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в конце ноября прошлого года иностранец, у которого был запрет на въезд в Россию, взял чужой паспорт и с ним прилетел в Казань. Во время пограничного контроля обман вскрылся.

Свою вину фигурант признал. Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.