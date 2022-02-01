Под суд пойдет главбух лицея в РТ, которая за 5 лет приписала себе миллион к зарплате

В суд направлено дело 41-летнего главного бухгалтера одного из лицеев Альметьевска. Женщину обвиняют сразу по двум статьям – «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с 2016 по 2020 год женщина, работая главным бухгалтером лицея, завышала себе зарплату. За это время она приписала 988 тыс. рублей.

Свою вину женщина полностью признала. На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.