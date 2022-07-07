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Ру Тат
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Происшествия
7 июля 2022  15:42
Полина Шевчук

Под суд пойдет глава нефтесервисной компании в РТ, скрывший от налоговой 249 млн рублей

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Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего руководителя нефтесервисной компании. Мужчина обвиняется в уклонение от уплаты налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, с января 2016 по март 2021 года руководитель фирмы умышленно представил в налоговую инспекцию поддельные документы о договорах с 24 компаниями. Таким образом, предприниматель скрыл от налоговой 249 млн рублей.

На активы предприятия наложен арест. Дело направлено в Бугульминский городской суд для рассмотрения по существу.
 

#скрыл от налоговой доход #Прокуратура РТ
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