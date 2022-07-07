Под суд пойдет глава нефтесервисной компании в РТ, скрывший от налоговой 249 млн рублей

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего руководителя нефтесервисной компании. Мужчина обвиняется в уклонение от уплаты налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, с января 2016 по март 2021 года руководитель фирмы умышленно представил в налоговую инспекцию поддельные документы о договорах с 24 компаниями. Таким образом, предприниматель скрыл от налоговой 249 млн рублей.

На активы предприятия наложен арест. Дело направлено в Бугульминский городской суд для рассмотрения по существу.

