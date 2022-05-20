Под суд пойдет экс-замдиректора строительной фирмы в РТ, похитивший у компании 30 млн

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего бывшего заместителя директора строительной компании «Полистройкапитал». Он обвиняется в мошенничестве и неправомерном обороте средств, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что с августа 2015 года замдиректора компании в сговоре с неустановленным лицом подделал платежку по фиктивному договору с аффилированной московской компанией «Строй Снаб». Воспользовавшись доверием руководителя, злоумышленник похитил у компании 30 млн рублей. Деньги были вначале переведены в московскую компанию, а оттуда на шесть счетов подконтрольных фирм. После этого замдиректора скрылся.

В феврале 2022 года мужчина был пойман. Свою вину он признал лишь частично и вернул часть похищенных денег – порядка 20 млн рублей.

Дело в ближайшее время будет направлено в суд.

