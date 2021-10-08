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Ру Тат
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8 октября 2021  13:47
Полина Шевчук

Под суд пойдет экс-глава фирмы в РТ, который скрыл от налоговой свыше 43 млн рублей

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Как полагает следствие, с января 2015 года по март 2017 директор компании «Техстрой» вносил в налоговые декларации ложные сведения о вычетах по взаимодействиям с 13 контрагентами. Таким образом глава фирмы уклонился от уплаты налогов на 43,6 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Уклонение от уплаты налогов». Свою вину он не признал. Во время следствия был наложен арест на имущество организации на сумму 64,4 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

 

#Прокуратура РТ #уход от налогов
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