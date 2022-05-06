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Ру Тат
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Происшествия
6 мая 2022  12:54
Полина Шевчук

Под суд пойдет экс-глава фермы в РТ за преднамеренное банкротство производства

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В Татарстане в суд будет направлено уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении 45-летнего экс-главы фермы в Азнакаевском районе, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с января 2014 по май 2017 года глава фермы умышленно ухудшил финансовое состояние на производстве, списав со счетов деньги и передав право на имущество на сумму свыше 61 млн рублей.

Это привело к тому, что ферма не смогла расплатиться с кредиторами и в дальнейшем была признана банкротом.
 

 

#банкротство #преднамеренное банкротство #Прокуратура РТ
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