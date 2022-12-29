Под суд пойдет директор агрофирмы из РТ за махинации с налогами на 40 млн рублей

Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего директора компании «Агрофирма «Верхний Услон». Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с января 2016 по октябрь 2019 года глава агрофирмы подделал налоговые декларации и включил в них ложные сведения о взаимоотношениях с 42 контрагентами. Таким образом бизнесмен уклонился от уплаты налога на сумму 39,7 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб. На имущество обвиняемого и учредителей агрофирмы наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.