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Ру Тат
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Происшествия
29 декабря 2022  13:00
Полина Шевчук

Под суд пойдет директор агрофирмы из РТ за махинации с налогами на 40 млн рублей

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Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего директора компании «Агрофирма «Верхний Услон». Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с января 2016 по октябрь 2019 года глава агрофирмы подделал налоговые декларации и включил в них ложные сведения о взаимоотношениях с 42 контрагентами. Таким образом бизнесмен уклонился от уплаты налога на сумму 39,7 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб. На имущество обвиняемого и учредителей агрофирмы наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

#уход от налогов #Прокуратура РТ
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