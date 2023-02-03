Под суд пойдет депутат сельсовета в РТ за присвоение почти 400 тысяч рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении 56-летней бывшей директора фирмы, депутата Совета одного из сельских поселений Лениногорского муниципального района. Женщину обвиняют в присвоении и растрате, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в 2021 году женщина была директором одно из фирм. Она договорилась с третьим лицом о закупке сена для крупного рогатого скота. После директриса давала указание кассиру писать от имени зоотехника служебные записки с просьбой выделить деньги на покупку сена. Часть средств действительно шла на закупку, другая часть возвращалась в кассу и использовалась на нужны фирмы, а еще часть – на нужны главы компании.

Таким образом, по словам старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого, женщина присвоила 381 тыс. рублей.

«Причастность к совершению преступления, женщина признала полностью и возместила причиненный ущерб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточнил Шептицкий.

