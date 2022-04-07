Под суд пойдет челнинец, устроивший игровой салон в подвале дома

В Набережночелнинский городской суд направлено дело 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в январе 2022 года молодой человек арендовал подвал, куда установил 11 системных блоков, 13 мониторов и остальное оборудование, необходимое для проведение азартных игр. Кроме того, челнинец купил базу данных игроков и сделал массовую рассылку с приглашением в подпольное казино.

Игровой клуб просуществовал лишь сутки – уже на следующий день к челнинцу пришли следователи и сотрудники УЭБиПК МВД по РТ. Из помещения изъято оборудование и выручка в 8 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

