Под суд пойдет бизнесмен из Челнов, похитивший 2,5 млн бюджетных средств

В Татарстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего директора челнинской фирмы «РУСМАН», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с октября 2015 по ноябрь 2016 года глава компании предоставил ложные сведения о приобретении оборудования для производства металлоизделий. На приобретения были использованы средства субсидий республиканского бюджета. На самом деле бизнесмен ничего не приобретал. Ущерб бюджету составил более 2,5 млн рублей.

Свои вину предприниматель признал. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде. В ближайшее время дело будет передано в суд.

