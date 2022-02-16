Под суд пойдет автоинспектор из РТ, который брал деньги за сдачу экзаменов на права

В суд направлено дело в отношении 33-летнего старшего госинспектора отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Казани. Полицейского обвиняют в 20 эпизодах преступлений, среди которых получение взятки, превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Следствие полагает, что в 2020-2021 годах инспектор вместе со знакомым инструктором по вождению за 11 тыс. рублей помогал курсантам сдавать на права. Во время экзамена инструктор при необходимости жестами помогал сдающим. При этом, даже при наличии ошибок, кандидаты получали хорошие оценки.

Были выявлены 7 эпизодов получения взяток. Также установлено, что инспектор помогал в сдаче экзаменов.

На время следствия подозреваемый помещен под стражу. Дело направлено в суд.