Под стражу взяли жительницу РТ, истязавшую полугодовалого сына

В Татарстане 21-летнюю женщину, подозреваемую в издевательствах и истязании маленького сына, взяли под стражу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание малолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как было установлено следствием, в августе женщина с малышом попали в больницу – у младенца диагностировали перелом основания черепа. Мать объяснила это тем, что сын упал с кровати. Спустя несколько дней после проведенной операции медики выявили у ребенка переломы ноги и рук, которые, со слов подозреваемой, он получил случайно, когда она ухаживала за ним в больнице.

Сейчас состояние ребенка оценивается врачами как крайне тяжелое. За его жизнь борятся медики.

«Причастность к совершению преступления женщина не признала. Расследование обстоятельств совершения преступлений в отношении ребенка находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России», – уточнил Шептицкий.