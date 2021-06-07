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Ру Тат
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7 июня 2021  17:28
Павел Климчак

Под страхом уголовного дела мать-алиментщица из РТ выплатила 300 тысяч рублей сыну

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Жительница Агрызского района погасила долг по алиментам под страхом лишения свободы, как сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

С первого года жизни мальчика воспитывал его опекун, за 14 лет он ни разу не видел родную мать. В 2019 году суд обязал ее выплачивать четверть дохода на содержание ребенка. Официально та нигде не работала и в центре занятости не состояла, на связь с приставами не выходила.

В итоге женщину арестовали на 10 суток, после чего она стала выплачивать алименты, однако через несколько месяцев вновь прекратила. Тогда на нее завели уголовное дело за неуплату алиментов. Опасаясь лишения свободы, женщина выплатила долг в 300 тысяч рублей и даже устроилась на работу. Тем не менее уголовной ответственности ей не избежать.

Сейчас в работе у судебных приставов Татарстана находится почти 2500 исполнительных производств в отношении матерей о взыскании алиментов.

#алименты #мать-алиментщица
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