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Под шоссе в Индии обнаружили тело пропавшей пять лет назад телеведущей
Останки телеведущей Сальмы Султаны Лакшар обнаружили под проезжей частью автомагистрали индийского города Корба.
По данным агентства, скелет девушки был завернут в одеяло. На момент гибели ей было около 30 лет, телеведущая работала на одном из местных каналов.
По мнению полицейских, Лашкар была убита в октябре 2018 года своим сожителем, 37-летним фитнес-инструктором, который затем с помощью двоих сообщников спрятал тело в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали. Возможной причиной преступления могли стать финансовые разногласия.
В начале этой недели все трое подозреваемых были задержаны, что впоследствии позволило определить приблизительное местоположение захоронения жертвы. Как сообщил суперинтендант местной полиции Удай Киран, следователи проводят сбор образцов ДНК как у убитой, так и у ее родственников, чтобы окончательно установить, принадлежат ли останки найденной жертве.
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